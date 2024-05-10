2,1 milyar TL’lik ‘yolluk‘

Yurtdışı görevlendirmeleri için harcanan para dudak uçuklattı. 2023 ve Ocak-Mart 2024 döneminde yurtdışı gezilerinin yolluk maliyeti 2,1 milyar TL oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, hemen her yıl daha da derinleşti. Türkiye’de 7’den 77’ye herkes, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeker hale getirildi. İktidarın, ekonomik krizin yakıcı etkilerini perdelemek amacıyla kullandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı her sosyal yardım verisi, yoksulluğun çarpıcı etkisini yüzlere vurdu. Türkiye’de sosyal yardım programı kapsamına alınan hane sayısı 5 milyona yaklaştı.

Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, kamudaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise etkilemedi. Yurttaşa sabır öğütleyen iktidar, sözde itibar için kesenin ağzını açtıkça açtı.

ASTRONOMİK HARCAMA

2023 yılının tamamı ve 2024 yılının ilk çeyreğine yönelik bütçe gerçekleşmeleri de kamunun astronomik harcamalarının çeşitlenerek sürdüğünü gün yüzüne çıkardı. 2023’ün ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı harcamalar rekor seviyelere ulaştı. AKP iktidarlarında tartışma yaratan yurtdışı görevlendirmeleri kapsamında kullanılan kaynağın büyüklüğü dudak uçuklattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, yurtdışına yönelik geçici görevlendirmeler kapsamında ödenen yolluklar için 2023 yılında 1 milyar 165 milyon 918 bin TL’lik kaynak kullanıldı. Yurtdışındaki kalıcı görevlendirmelerde 2023 yılında kullanılan yolluk tutarının ise 549 milyon 392 bin TL olduğu bildirildi.

DİYAR DİYAR GEZİLER

Yolluk harcamaları, 2024 yılında da hız kesmedi. Buna göre, yurtdışına yapılan geçici görevlendirmeler için 2024’ün ilk çeyreğinde ödenen yolluk tutarı 292 milyon 102 bin TL, kalıcı görevlendirmeler için ödenen yolluk tutarı ise 112 milyon 967 bin TL oldu. Böylelikle, 2023 yılının tamamı ve Ocak-Mart 2024 dönemi olmak üzere, 15 ayda toplam 2 milyar 120 milyon 379 bin TL’lik yolluk harcamasına imza atıldı.

Kamuoyunda tartışma yaratan bazı yurtdışı gezileri şöyle:

• Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Kadir Dinç’in de içinde bulunduğu kalabalık bir kafile, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gitti. 8-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretin tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyundan saklandı.

• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li yönetimi 2022 yılında, önce muhtarları ardından il başkanı ve milletvekillerini ülke ülke gezdirdi.

• Küçükçekmece Belediyesi 2023 yılında, “Teknik inceleme programı” adı altında İspanya ve Portekiz'e gezi düzenlendi.

• Bahçelievler Belediyesi, 2023 yılında 40 kişilik kafileyle İspanya'ya gezi gerçekleştirdi.

• RTÜK, medya çalışanları kapsamında 2023 yılında en az 6 ülkeyi gezdi.