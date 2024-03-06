2,2 milyar TL’lik kamu zararı: Milyarlarca lirayı çöp eden zihniyet

Sayıştay denetçileri son 5 yılda açığa çıkan kamudaki usulsüzlüklerin bilançosunu hesapladı. Usulsüzlüklerin kamuya faturası 2 milyar 200 milyon TL, 3 milyon 5 bin dolar ve 23 milyon 538 bin avro olarak tespit edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM adına kamu idarelerini denetlemekle görevli Sayıştay Başkanlığı’nın denetimleri ile açığa çıkarılan usulsüzlüklerin faturası kesildi. AKP iktidarı döneminde etkisi giderek azalan ve sansür iddiaları ile tartışılan Sayıştay’ın makaslı raporları dahi usulsüzlüklerin kamuya yükünün büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yalnızca 2018-2023 dönemlerinde gerçekleştirilen denetimlere takılan ve yargılama konusu edilen usulsüzlükler ile milyarlarca liralık kamu zararı meydana geldiği belirlendi. Kamu idarelerinin gelir ve giderleri ile mallarının kullanımını, “Millet adına” denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla sorumlu kurum Sayıştay, AKP iktidarı döneminde hesap soramaz hale geldi. Kamu idarelerine yönelik denetim raporları hemen her yıl etkisini biraz daha kaybederken usulsüz işlemlerin sayısındaki artışa karşın yargı ayağı harekete geçirilmedi. Sayıştay’ın denetlediği kamu kurumları da tespit edilen usulsüzlük ve mevzuata aykırılıkların düzeltilmesi yönünde adım atmadı.

İktidarın baskısı ve raporları makaslamakla görevli Rapor Denetleme Kurulu’na karşın denetimler ile açığa çıkarılan kamu zararının büyüklüğü dikkati çekti.

YILLARA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

Sayıştay denetçilerince 2018-2023 döneminde kayda geçirilen ve yargılama konusu edilen usulsüzlükler ile tespit edilen toplam kamu zararı 2 milyar 200 milyon 671 bin TL oldu. Türk Lirası’nın yanı sıra yabancı para cinsinden de 3 milyon 5 bin dolar ve 23 milyon 538 bin avroluk kamu zararı gerçekleşti.

Kamu idarelerinin mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle açığa çıkan kamu zararında yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı. Sayıştay’ın 2018 yılı raporunda 127 milyon 539 bin 851 TL ile ifade edilen zarar, 2019-2023 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 183 milyon 888 bin 466 TL-524 bin 249 dolar.

2020: 177 milyon 212 bin 631 TL-303 bin 505 dolar.

2021: 410 milyon 706 bin 87 TL-2 milyon 177 bin dolar-16 milyon 918 bin Avro.

2022: 648 milyon 983 bin 124 TL

2023: 652 milyon 341 bin 577 TL-6 milyon 619 bin 936 avro