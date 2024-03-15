2,5 milyon kayıtlı işsiz

Birgül BİRBEN

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı şubat ayında 2 milyon 476 bin olarak kaydedildi. Ocak ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 400 bin olarak açıklanırken şubatta 76 bin kişi arttı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,9'unu erkekler, yüzde 50,1'nini kadınlar oluşturdu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 21’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 871 bin 610 seviyesindeydi. Geçen yıl Şubat ayında 1 milyon 428 bin olan kadın kayıtlı işsiz sayısı bu yıl aynı ay 1 milyon 240 bin olarak kaydedilirken geçen yıl 1 milyon 442 bin kişi olarak kaydedilen kayıtlı erkek sayısı aynı ay 1 milyon 235 olarak izlendi. Kayıtlı işsiz sayısı şubatta yıllık bazda 395 bin kişi düşerek 2,5 milyon kişiye indi. Düşüş yüzde 13,77 olarak kayıtlara girdi.

İŞKUR aracılığıyla şubat ayında 65 bin 687'si (yüzde 64,8) erkek, 35 bin 609'u (yüzde 35,2) kadın olmak üzere 101 bin 317 işe yerleşti. Bu yıl ocak-şubat döneminde ise 207 bin 307 işe yerleştirmeye aracılık edildi.