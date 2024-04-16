2 akrep yiyen kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de 2 akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Bilal Yiğit, iddiaya göre bunalıma girdi ve 2 akrep yedi.

Artvin'e gitmek üzere yola çıkan Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, “köyünde ölmek için 2 akrep yediğini” söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Yiğit’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor