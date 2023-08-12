2 ayda 1295 içerik engellendi

Haber Merkezi

Haziran ayında 582 içeriğin engellenmesinin ardından temmuz ayında da en az 713 içerik için erişim engeli kararı verildi. Bilal Erdoğan, en çok içerik engelleten isim olarak öne çıkarken ağabeyi de peşinden geldi. Engellenen haberlerin büyük çoğunluğunun konusu ise yine yolsuzluk ve usulsüzlük oldu.

Free Web Turkey’de yer alan habere göre, haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında verilen erişim engeli kararları temmuz ayında da hız kesmeden devam etti.

Buna göre temmuz ayında 14 farklı erişim engeli kararı verildi ve bu kararlar kapsamında en az 713 içerik erişime engellendi. Yolsuzluk ve usulsüzlük konulu olanlar, tıpkı haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da sayı itibarıyla hakkında en çok erişim engeli kararı verilen içerikler oldu.

BİLAL YİNE ZİRVEDE

Bilal Erdoğan'ın adının uluslararası bir yolsuzluk operasyonuna karıştığı iddialarıyla ilgili içerikler, yine arkadaşlarının aldığı ihaleler ve getirildikleri görevler ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kaymakamlık sınav sonuçları hakkındaki torpil iddialarıyla ilgili içerikler bunlara dair örneklerden bazıları. Sayı bakımından temmuz ayında en çok içerik erişime engelleten isimlerin kim olduğu incelendiğinde ise yine haziran ayına benzer bir tablo ortaya çıktı.

Haziran ayında en çok içerik erişime engelletenler arasında ikinci sırada yer alan Bilal Erdoğan, temmuz ayında birinci sıraya yerleşti.

Erdoğan, İsveçli ve ABD’li savcılar tarafından uluslararası bir yolsuzluk soruşturması yürütüldüğü bu ve bu soruşturmada kendisinin de adının geçtiği iddialarıyla ilgili 282 içeriğe 20 Temmuz'da erişimi engelletti.

BİR GÜNDE 402 HABER

Bununla da bitmedi. Erdoğan aynı gün aldırdığı bir başka kararla, arkeolojik sit alanı olmaktan çıkarılan alana yapılacak rüzgâr enerji santrali ihalesini Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşının şirketinin aldığı ve Gülen Cemaati’ne ait/ilişkili şirketlere atanan kayyumun arkadaşı olduğu iddialarıyla ilgili 120 haberi daha erişime engelletti.

Böylelikle Erdoğan, aynı gün İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş iki farklı kararla toplam 402 haberi erişime engelletmiş oldu.

Erişim engeli getirilen haberlerin öznelerine, kimler hakkında olduğuna bakıldığında ise 461 ile ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve/veya aile fertlerinden biri/birileri yer aldı.

Bu kategoride Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Burak Erdoğan var.

Ardından ise kamu kurum/kuruluşları ve/veya görevlileri hakkındaki haberler yer aldı. Bu kategoride suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan savcılar, CHP’li Ali Mahir Başarır'ın torpille andığı kaymakamlıklar, tutuklu gazetecilerin iddianamesini hazırlayan hakim ve savcı yer aldı.