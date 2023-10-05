2 bine yakın merdiven altı kurs için işlem başlatıldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu hatta 1.825 izinsiz kurs ihbarı üzerine bu yapıların kapatılması için işlem başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ruhsatsız faaliyet gösterdiği ihbar edilen 2 bine yakın "merdiven altı" kursun kapatılması için işlem başlattı.

"Merdiven altı" kurslarla mücadele için kurulan hatta gelen ihbarların ardından 1825 izinsiz kursun kapatılması için işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, öğrenci ve velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel kursların listesi "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinde yayımlandı ayrıca kurum tabelalarında "karekod" uygulaması etkin şekilde hayata geçirildi.

Bakanlığın illere gönderdiği 1 Eylül tarihli yazıda ise izinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkanlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linkinin oluşturulduğu duyuruldu.

Bakanlığın https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php internet adresi üzerinden oluşturduğu çevrim içi hatta 1825 ihbar geldi. MEB yetkilileri, ihbarların tasnifini yaptı.

Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verildi.

Eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatıldı. Bu yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor.