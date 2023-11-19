2 çocuğu istismara maruz bırakan kişiye 'iyi hal' indirimi!

Zonguldak'ta 3 yıl önce 6 ve 7 yaşlarında olan 2 erkek çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan Necmi K.'ye 'iyi hal' indirimi uygulandı. Zanlı 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta 3 yıl önce 6 ve 7 yaşlarında olan 2 erkek çocuğunu cinsel istismara maruz bırakması suçlamasıyla tutuklu yargılanan Necmi K. (22), 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020'de merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. İddiaya göre; Necmi K., o dönem 7 yaşında olan uzaktan akrabası çocuğu istismara maruz bıraktı.

Necmi K., 6 yaşındaki bir başka çocuğu da cinsel istismara maruz bıraktı. Yaşananlar, çocuğun öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Okulda tutanak tutuldu, ardından jandarmaya haber verildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Necmi K. hakkında 'çocuğa cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Necmi K., avukatlar ve aileler salonda hazır bulundu. Savcının mütalaasında 82 yıla kadar hapis cezası istediği sanığın avukatı, "Müvekkilimin atılı suçu işlediğini ispatlayan somut delil yoktur. Suçlama ne raporla ne de tanıkla ispatlanmıştır. Suçlama 2 çocuğun tutarsız iddialarından ibarettir. Lehe hükümlerin uygulanarak beraatine karar verilsin" dedi. Son sözü sorulan Necmi K.,"Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Böyle bir şey yapmam, bu hataya düşmem. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" diye konuştu.

36 YIL 4 AY HAPİS CEASI

Mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 'iyi hal' indirimi de uygulayarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Necmi K. 'tehdit' suçundan beraat etti.