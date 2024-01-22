2 dev kurumdan yatırım tavsiyesi

Morgan Stanley ve JP Morgan, yatırımcılara beş yıllık ABD tahvillerini satın almaya başlamalarını tavsiye etti. İki dev kurum, hazine tahvillerinde toparlanma bekliyor.

İki büyük Wall Street firması, yatırımcıların mayıs ayından bu yana en kötü düşüşünü görmelerinin ardından beş yıllık ABD tahvillerini almaya başlamalarını tavsiye ediyor.

Morgan Stanley, gelecek haftalarda gelecek verilerin aşağı yönlü sürpriz yaratabileceği beklentileri üzerine Hazine tahvillerinde bir toparlanma alanı görüyor. JPMorgan, getirilerin en son Aralık ayında görülen seviyelere tırmanması nedeniyle yatırımcılara beş yıllık tahvil almalarını öneriyor, ancak piyasaların merkez bankası faiz indirimlerine erken başlamak için fiyatlandırma konusunda hala çok agresif olduğu konusunda uyardı.

BloombergHT'nin aktardığına göre, aralarında Morgan Stanley küresel makro strateji başkanı Matthew Hornbach'ın da bulunduğu analistler, 20 Ocak tarihli bir notta, "Bu, satın almak istediğimiz 'düşüş'. Daha az mali destek ve çok daha soğuk havayla birlikte, Şubat ayında açıklanan ABD faaliyet verilerine yönelik aşağı yönlü riskler var" diye yazdı.

ABD TAHVİLLERİNDE DÜŞÜŞ

Beş yıllık ABD tahvil faizleri geçen hafta 22 baz puan yükselerek 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasa katılımcıları Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerini azalttılar.

İki, beş ve yedi yıllık tahviller de dahil olmak üzere bir sonraki ABD Hazine borçlanma ihalelerinin salı günü başlaması planlanıyor ve piyasanın bu segmentleri için getiriler üzerinde yukarı yönlü baskıya zemin hazırlıyor.