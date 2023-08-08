2. Dikili Kitap Günleri dolu dolu geçti

Dikili Belediyesi ve YAYKOOP iş birliği ve “100. Yılında Cumhuriyet” temasıyla gerçekleşen 2. Dikili Kitap Günleri, yoğun bir katılımla tamamlandı.

HABER MERKEZİ

“Kitap Dikili’de Güzel” sloganıyla Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde “100. Yılında Cumhuriyet” temasıyla gerçekleşen 2. Dikili Kitap Günleri, Dikili ve ilçe dışından gelen edebiyat tutkunlarının, kitapseverlerin gösterdikleri yoğun ilgi sayesinde dolu dolu geçti.

Türk sinemasının ‘Sultanı’ Türkan Şoray’ın onur konuğu olduğu, tanınmış sanatçı, yazar, şair, siyaset insanlarının söyleşilerde, imza günlerinde hayranları ve okurlarıyla buluştuğu 2. Dikili Kitap Günleri’nin son akşamında Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından Ahmet Ümit, sanatçı ve yazar Ayhan Bozkurt ile birlikte “Bir Aşk Masalı” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası saatlerce kitaplarını imzalayan ünlü yazar okurların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

9 gün boyunca Dikili 75. Yıl Parkı’nda süren etkinlikler kapsamında 65 yayınevinin her yaş grubuna hitap eden binlerce kitap seçeneği sunduğu stantlar kitapseverlerin akınına uğradı. Dikili’de yaşayan yerel şairler ve yazarlar da kitaplarını imzalama fırsatını buldular.

“DİKİLİ’DE ÇOK GÜZEL BİR HİKAYE YAZDIK”

Cumhuriyetin 100. Yılına yakışan çok kapsamlı bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Dikili Belediyesi olarak Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliği ile bu yıl da gerçekleştirdiğimiz 2. Dikili Kitap Günleri’nde 65 yayınevinin katılımıyla ülkemizin değerli sanatçılarını, yazarlarını, şairlerini, siyaset insanlarını halkımızla buluşturduk. Dikili’mizde yaşayan 40 yerel şair ve yazarlarımıza da imza günleri fırsatını sunduk. Dikili’mizin sokaklarında edebiyatın, şiirin konuşulduğu, müzik seslerinin yankılandığı kitap günlerinde hep birlikte çok güzel bir hikaye yazdık. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 20 bin üzerinde kitap satışının gerçekleşmesi bizleri çok mutlu etti. İş birliğinden dolayı Yayıncılar Kooperatifi’ne, 9 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayarak kültür ve edebiyat şenliğimizi anlamlı kılan tüm yurttaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek kültürel ve sosyal projelerde somut adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.