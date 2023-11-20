2. Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından gazeteci ve yazar Doğan Avcıoğlu’nun ismini yaşatmak için sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen “2. Doğan Avcıoğlu Ödülleri” yapılan törenle sahiplerini buldu.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Doğan Avcıoğlu Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu.

Doğan Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak, yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödülün seçici kurulunda; Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan yer aldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Doğan Avcıoğlu Ödüllerinde birinci eser Fatma Eda Çelik’in “Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyet’e”, ikinci eser ise Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil mi?” seçildi. 2’nci Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin onur ödülüne ise Korkut Boratav layık görüldü.

Ödül töreni öncesinde Cumhuriyet’in dünü, bugünü, yarının tartışıldığı “100. Yılında Cumhuriyet Türkiye'nin Düzeni; Dün, Bugün, Yarın” konulu bir panel düzenlendi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreni ve panele; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, gazeteci Orhan Gökdemir ve Tülay Gencer, Yordam Yayınları Kurucusu Hayri Erdoğan, 2. Doğan Avcıoğlu Ödüllerinde ödüle layık görülen ikinci eserin sahibi Nevzat Evrim Önal, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar‘ın yanı sıra akademi, edebiyat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

BAŞKAN KURT: “DOĞAN AVCIOĞLU BİR DEVRİMCİDİR”

Tören, sunucu Serpil Vurucu’nun Doğan Avcıoğlu’nun biyografisini okuması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye solu için en önemli isimlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Kurt, konuşmasında şunları söyledi: "Düşüncelerine devrim anlayışına katılırsınız, katılmazsınız o işin ayrı bir tarafıdır, ama Doğan Avcıoğlu bilimsel anlamda bir gerçektir, bir devrimcidir. Biz ona sahip çıkmaya çalışıyoruz."

"HÂLA DOĞAN AVCIOĞLU'NUN BIRAKTIĞI YERDEYİZ"

Ödül töreni öncesinde “100. Yılında Cumhuriyet Türkiye'nin Düzeni; Dün, Bugün, Yarın” konulu bir panel yapıldı. Merdan Yanardağ, Gamze Yücesan Özdemir, Barış Zeren, Orhan Gökdemir ve Tülay Gencer’in konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü Elif Akkaya yaptı. Cumhuriyet’in dünü, bugünü, yarının tartışıldığı panelde Türkiye’nin hala Doğan Avcıoğlu'nun bıraktığı yerde olduğuna dikkat çekildi. Doğan Avcıoğlu'nun adını taşımak, eserlerini şehrine getirmek, aynı zamanda onu taşıyabilmenin büyük bir cesaret istediğini kaydeden Elif Akkaya, Eskişehir’e Doğan Avcıoğlu Kütüphanesini kazandıran ve Doğan Avcıoğlu Ödüllerini düzenleyen Başkan Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Panelin ilk konuşmacısı 1. Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin kazananı ve ikinci ödülün seçici kurulunda yer alan Tülay Gencer oldu. Gencer, Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin kalkınmasına dair gerçekleştirdiği çalışmaları ile ilgili bir konuşma yaptı. Gencer’in ardından söz alan Barış Zeren, Doğan Avcıoğlu ve 1961 anayasası tartışmaları ile ilgili bir konuşma yaptı. Avcıoğlu’nun 1961 Anayasasını hazırlayan kurul içinde yer aldığını belirten Zeren, Avcıoğlu’nun kurulda yer almasına rağmen 1961 anayasasına karşı olduğunu ve birçok konuya şerh koyduğunu söyledi. Zeren’den sonra Gazeteci Orhan Gökdemir söz aldı. Gökdemir, “Cumhuriyet neydi ve nasıl başladı” başlıklı bir konuşma yaptı. Gökdemir’den sonra Gamze Yücesan Özdemir, “Cumhuriyet’in önemini laiklikle birlikte ele almak” konulu bir sunum yaptı. Türkiye’nin Cumhuriyet’in 100. yılında görece zor bir dönemde olunduğunu ifade eden Özdemir, tarikatların devletin her alanda yer aldığına dikkat çekti. Eğitimin gerileştirildiğine dikkat çeken Özdemir, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en gerici meclisi ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Özdemir’in ardından 'terör örgütü propagandası' ve 'suçu ve suçluyu övme' iddiası ile tutuklanan ve 101 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Merdan Yanardağ, söz aldı. Yanardağ, Doğan Avcıoğlu ve Yön hareketini konu aldığı “Kadro Hareketi” kitabını yazdığı 1988’den günümüze kadar olan süreci değerlendiren bir konuşma yaptı. Türkiye’nin uzunca bir süre yön duygusunu kaybeden bir ülke olduğunu ifade eden Yanardağ, Türkiye tarihinde 1980 darbesi ile 1990 ve 91 yıllarının önemli kırılma noktası olduğunu söyledi. Cumhuriyet kurumlarının büyük bir ölçüde imha edildiğini kaydeden Yanardağ, Cumhuriyet’in bir iklim ve atmosfer olarak devam ettiğine dikkat çekti. Türkiye’nin 40 yıldır liberal ideolojik bir hile ile uğraştığını belirten Yanardağ, Türkiye’nin kendi tarihinden uzaklaştıran bir anlayışın hakim olduğunu ifade etti. Kurumsal bir çöküşün yaşandığını dile getiren Yanardağ, 12 Eylül sonrası ile bugünün hukuk sistemini karşılaştırdı.

ONUR ÖDÜLÜ KORKUT BORATAV’A VERİLDİ

Panelin ardından 2. Doğan Avcıoğlu Ödülleri törenine geçildi. Seçici kurulunda Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan’ın yer aldığı ödülde; birinci eser Fatma Eda Çelik’in “Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyet’e, ikinci eser ise Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil mi?” seçildi. 2. Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin onur ödülüne ise Korkut Boratav layık görüldü.

Korkut Boratav, törene katılamazken, Boratav’ın ödülü Yordam Yayınları Kurucusu Hayri Erdoğan tarafından alındı. Boratav’ın ödülünü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ödül beratını ise Başkan Kazım Kurt takdim etti. 2. Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nde birinci eser seçilen Fatma Eda Çelik, ödül törenine katılmazken, Çelik yerine ödülü Fitnat Esra Yazıcıoğlu aldı. Çelik’in ödülünü Yazıcıoğlu’na CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ödül beratını ise CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan verdi. İkinci eser seçilen Nevzat Evrim Önal’a ise ödülünü CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ödül beratını da Merdan Yanardağ takdim etti.