2. dönem ortak sınav ne zaman? İkinci dönem ortak sınav konu soru dağılım tabloları

2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birçok öğrenci, öğretmen ve veli 2. dönem ortak sınav ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. 2. dönem ortak sınav konu soru dağılım tablolarını geçtiğimiz hafta yayınlanmasıyla birlikte pek çok öğrenci, öğretmen ve veli ikinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi araştırmasını yapıyor. Peki, 2. dönem ortak sınav ne zaman? İşte İkinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihlerine dair detaylar!

2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı ortak sınava dair 2. dönem ortak sınav ne zaman sorusu gündeme geldi. Pek çok öğrenci, öğretmen ve veli ikinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi araştırmasını yapıyor. 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar uygulanacak. Peki, 2. dönem ortak sınav ne zaman? İşte İkinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihlerine dair detaylar!

2. dönem ortak sınav ne zaman?

Ortaokul ve lise öğrencileri için 2. dönem ortak sınav tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ortak sınav tarihi belli olduğunda haberimizde bulabileceksiniz.

İkinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi

MEB'in düzenlediği 1. dönem ortak sınavı 30 Ekim-10 Kasım, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. İkinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde bulabileceksiniz.

İkinci dönem ortak sınav konu soru dağılım tabloları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde, il sınıf veya alan zümrelerince oluşturulacak ikinci dönem ortak sınav konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımladı.

ORTAK SINAV KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ