2 gündür aranıyordu: 14 yaşındaki Dila'nın cansız bedeni yurt inşaatında bulundu
Antalya’nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Dila Nur Şatır'ın cansız bedeni yurt inşaatında bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir kız öğrenic yurdunda 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Dila Nur Şatır'a ait cansız beden bulundu.
Alınan bilgiye göre, 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz şekilde bulundu.
İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şatın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şatır’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.