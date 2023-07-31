2 ilde daha ekmeğe zam!

Çorum'da 5 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, yapılan zamla 7 lira olurken Isparta’da da 210 gram olarak 5 TL’ye satılan küçük ekmeğin gramajı 230 grama ve fiyatı da 7,5 TL’ye çıktı.

Ekme fiyatlarına Isparta ve Çorum'da zam yapıldı.

Isparta’da ekmek fiyatlarına yüzde 50 zam yapılırken yapılan zam sonrasında daha önce 210 gram olarak 5 TL’ye satılan küçük ekmeğin gramajı 230 grama ve fiyatı da 7,5 TL’ye çıktı. 420 gram olarak 10 TL’ye satılan büyük ekmek de 460 gram olarak 15 TL’ye satılacak. Isparta Fırıncılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, girdi fiyatlarındaki artıştan dolayı ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

ÇORUM'DA EKMEK 7 LİRA OLDU

Çorum'da da 5 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, yapılan zamla 7 lira oldu. Fiyat artışı 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

5 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira oldu. Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da ekmek fiyatlarında düzenlemeye gitti. Halk Ekmek, 200 gram ekmeğin fiyatını 5 TL olarak belirledi. Halk Ekmek Fabrikası, piyasa fiyatlarının altında ekmek satışına devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 200 gram ekmeğin 5 TL’den satılacağını açıkladı. Çöplü, güncel fiyatların 1 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlanacağını söyledi.