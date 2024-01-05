2 ildeki taşınmazlar satışa çıktı: Meslek odalarından tepki

İzmir ve Aydın'daki 5 ilçe belediyesinin satışa çıkardığı taşınmazlarla ilgili açıklama yapan Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası, satışların durdurulması için çağrıda bulundu.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Dikili, Menemen, Seferihisar, Balçova belediyelerinin ve Aydın’ın ise Didim Belediyesi’nin satışa çıkardığı taşınmazlarla ilgili Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ortak açıklama yaptı.

Odalar, satışa çıkarılan taşınmazların arsa, zeytinlik ve tarla vasıflı oldukları vurguladı.

Açıklamada, "Söz konusu taşınmazlar satışa konu edilmeden halkın gıda, barınma, kamusal alan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değerlendirilmesi gerekirken, hangi nesnel gerekçelerle satışa konu edilmekte oldukları anlaşılamamaktadır. Satış işlemlerinin yaklaşan yerel seçimler öncesinde gerçekleştirilecek olması düşündürücü olmakla birlikte, bahse konu satış işlemleri ne gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez niteliktedir. Kamuya ait taşınmazların kamu elinde tutularak kamuya hizmet için değerlendirilmesi yerine satışa konu edilmesi kamu yararına aykırıdır" denildi.

Satışın durdurulması için çağrıda bulunan odalar, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yerel idarelerin yaşadıkları finansman krizinde bir formül olarak ele alıp her fırsatta gözden çıkardığı kamu mülklerinin satışına karşı, kamuya ait olan mülklerin halka hizmet sağlamak üzere kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, Dikili, Menemen, Balçova, Seferihisar ve Didim halkının yararına olmayan taşınmaz satışlarının durdurulması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz."