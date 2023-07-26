2'inci Amasra Uluslararası Şehir Festivali başlıyor

Amasra Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 2.Amasra Uluslararası Şehir Festivali; 30 Ağustos 2023 tarihinde başlıyor. Bartın’ın Amasra ilçesinde düzenlenecek festival kapsamında konserler, tiyatro oyunu, film gösterimleri, atölyeler, seramik, resim ve panel etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Amasra Uluslararası Şehir Festivali, 30 Ağustos- Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Festival kapsamında çok sayıda konser, tiyatro oyunu, film gösterimi ve panle gerçekleşecek.

Amasra Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Recai Çakır, turizmin Türkiye’de ilk başladığı kentlerden olan Amasra’da Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelecek olan sanatçılarımızı, sanatseverlerle bu yılda buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Çakır, şunları söyledi:

"Amasra’da toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşimlere ortam sağlamak, her biri kendi başına bir özellik taşıyan kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirmek, bu faaliyetlerin yapılmasında odak noktası olmak ve özel kültür faaliyetlerine örnek teşkil etmek amacında olduklarını; eğitim, dinlence ve eğlence gibi etkinlikler için yapılmakta olan ve aynı zamanda geçmiş ile ilgili kültür değerlerinin gelecek nesillere tanıtılması ve öğretilmesinde aracı rolü üstlenmesi amaçlanan 2. Amasra Uluslararası Şehir Festivali’ne tüm Amasralıları ve Amasra’daki misafirleri bekliyoruz."

Festival koordinatörlüğünü Gülten Taranç’ın üstlendiği festivalin afişi, MG iletişim stratejileri Kreatif Direktörü Nazlı Angın Akıner tarafından tasarlandı.

2.Amasra Uluslararası Şehir Festivali 30 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında sanatçıları ve sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.