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2 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı

Şırnak ve Mardin için 2 saatlik gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Güncel
  • 10.04.2024 18:10
  • Giriş: 10.04.2024 18:10
  • Güncelleme: 10.04.2024 18:16
Kaynak: AA
2 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: Depophotos

Şırnak geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verileri ışığında, Şırnak il geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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