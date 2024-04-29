2. Lig’de şampiyon %99 Amedspor

Mahir KANAAT

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, Kastamonuspor’u 1-0 mağlup etti. Amedspor’un golünüü Oktay Aydın’ın 49’uncu dakikada kaydetti. Yeşil-kırmızılılar bu galibiyetiyle puanını 80’e çıkardı. Böylece son haftaya hem puan hem de averaj üstünlüğüyle girdi.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Haftalardır kentin her bir yanına Amedspor’a destek mesajları içeren pankartlar asılırken şampiyonluk kutlamaları başladı. Geçen hafta Iğdırspor ile gerçekleşen karşılaşmada kent şampiyonluk havasına girmiş ancak 2-0’lık yenilgiyle şampiyonluk yolunda Iğdırspor’a takılmıştı. Diyarbakır’da bulunan taraftarlar önceki haftalarda olduğu gibi maçı kurulacak dev LED ekranlardan izlemeyi bekledi. Bu hafta LED ekranların kurulmamasıyla birlikte taraftarlar maçı kıraathanelerde seyretti.

14 Nisan’daki Kastamonuspor maçında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin iki ayrı noktasında taraftarlar için dev LED ekranlar kurulmuş ve maç sonrası taraftarlar galibiyeti kitlesel şampiyonluk provasına çevirmişti. Yine 21 Nisan’da Iğdırspor ile Diyarbakır Stadyumunda oynanan maçta 40 bin kişilik stadın dışında kalan taraftarlar için ekranlar kurulmuş, maç heyecanına oradan eşlik etmişlerdi. Amedspor 4 Mayıs’ta kendi evinde Menemenspor’u konuk edecek. Şampiyonluk kupası bu maçta kaldırılacak. Amedspor gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek.