2 milyon TL ödeyip ne danışacaksınız?

Haber Merkezi

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yine dikkat çeken bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 20 Mart’ta “Kurumsal Performans Analizi ve Teşkilat Yapısı Öneri Çalışmalarının Hazırlanmasına İlişkin Teknik Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi” adı altında pazarlık usulüyle ihale düzenlendi. 1 Nisan’da ise Protekyapı Mimarlık isimli şirket ile 2 milyon 29 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

2 milyon TL’lik danışmanlık ihalesine tepki gösteren Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin seçime 10 gün kala yaptığı, seçimin sabahına da sözleşme imzaladığı ihale her şeyden öte etik değildir. Seçimi kazanıp kazanamayacağınız belli değilken ve bir de pazarlık usulüyle bu ihalenin yapılması doğru değildir. Acaba belediyeyi pazarlık usulü yöntemle acele bir şekilde ihale yapmaya sevk eden sebep nedir?” diye konuştu.

Uğur Kalkan

“Bu şehrin 2 milyon 29 bin TL parasını ödeyeceksiniz ama ihale pazarlıkla yapıldığı için biz Gaziantepliler bu ihaleye dair hiçbir şey bilemeyeceğiz” diyen Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurumsal performans analizi ve teşkilat yapısı için böyle bir ihale yapmanıza bence gerek yoktu. Gaziantep’in depremde, selde, kar yağışında yaşadığı mağduriyetler sizin performans analizinizi zaten ortaya koyuyor. Yıllardır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çok borcu olduğunu ve sanki tefeci eline düşmüş gibi çok yüksek faizler ödediğini her ortamda ifade ederim. Sayın Fatma Şahin bu borçları azaltmak istiyorsa az çok demeden bu ihalelerden tasarruf ederek işe başlayabilir.”