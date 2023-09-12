2 parti birleşti, Kürdistan Yurtseverler Partisi kuruldu

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi'nin (TDK-TEVGER) birleşmesiyle kurulan Kürdistan Yurtseverler Partisi'nin (PWK) genel başkanı Mustafa Özçelik oldu.

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), Diyarbakır'da kuruluşunu ilan etti. Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi'nin (TDK-TEVGER) birleşmesiyle kurulan partinin genel başkanı Mustafa Özçelik oldu.

Mustafa Özçelik, bugün düzenlenen basın toplantısında “Kürdistan Yurtseverler Partisi’nin (PWK) kuruluşunun müjdesini paylaşıyoruz” dedi.

Partinin kuruluşunun bilerek 12 Eylül'e denk getirildiği belirtilirken partinin kuruluşunun darbenin baskı ve zulmüne karşı bir cevap olduğu savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PAK ve TDK-TEVGER, 9-10 Eylül 2023 tarihinde Diyarbakır’da birlik kongresini gerçekleştirerek, Kürdistan Yurtseverler Partisi(PWK)’ni kurdular. Kürdistan Yurtseverler Partisi(PWK), kendisini Kürdistan özgürlük mücadelesinin devamcısı, mirasçısı olarak, tüm milli, demokratik, Kürdistani mücadele, çalışma, emek ve değerlere sahip çıkmaktadır.”

'FEDERASYON, KONFEDERASYON, BAĞIMSIZLIK'



Partinin, Kürtlerin kendi geleceğini tayin hakkını savunduğuna dikkat çeken Özçelik şu ifadeleri kullandı:

“Kürt milletinin, Kürdistan halkının kendi geleceğini belirleme hakkını savunmakta; bu hakkın ulusal, bölgesel ve uluslararası koşullara göre federasyon, konfederasyon, bağımsızlık şeklinde yaşam bulabileceğini ifade etmektedir. Kürdistan Yurtseverler Partisi(PWK), ulusal, bölgesel ve uluslararası koşullara göre farklı ara çözüm biçimlerinin de önümüze çıkabileceğini dikkate alarak, bu tür ara çözümleri ret etmediğimizi, bunları stratejik hedefe götüren yol açıcı birer adım olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyoruz.”