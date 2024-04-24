2 Premier Lig futbolcusu 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanıp kefaletle serbest kaldı

Premier Lig'de forma giyen iki futbolcunun 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandığı ve kefaletle serbest kaldığı yazıldı.

Premier Lig'de 19 yaşında iki futbolcunun geçtiğimiz hafta Cuma gecesi tecavüz suçlamasından dolayı gözaltına alındığı öne sürüldü.

The Sun'da yer alan habere göre, 19 yaşında olan oyuncular, soruşturmanın devamı için kefaletle serbest bırakıldı.

Cinsel saldırı mağdurunun cuma gecesi olaydan birkaç saat sonra ihbarda bulunduğu kaydedildi.



The Sun'a konuşan bir polis sözcüsü şu bilgileri verdi:



"Yetkililer bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutuklamıştır. 19 yaşındaki bir erkek saldırı ve tecavüze yardım ve yataklık şüphesiyle tutuklandı. 19 yaşındaki ikinci bir erkek de tecavüz şüphesiyle tutuklanmıştır. Her iki kişi de kefaletle serbest bırakıldı."