2. Uluslararası Tarsus Festivali için geri sayım

2. Uluslararası Tarsus Festivali, bu yıl 17-18-19 Kasım Mersin Tarsus’ta gerçekleşecek

11 ülkeden 300’e yakın yabancının da katılacağı festivalde; kortej yürüyüşü, söyleşiler, konserler, sergiler, dans gösterileri, sokak etkinlikleri, gençlik deneyim alanları, kamp alanları, yamaç paraşütü, bisiklet parkurları, talk showlar, çocuk atölyeleri ve üretici kadın stantları yer alacak.

Festival programı beraberinde birçok ünlü ismi de bir araya getiriyor. Haldun Dormen, Masterchef Mehmet Yalçınkaya, Masterchef Somer Sivrioğlu, Nebil Özgentürk, Fırat Neziroğlu, Derya Baykal, Barış İnce, Chef Sinem Özler Kırangeçen, Buket Uzuner, Ahmet Yeşil, Ezo Sunal, Şermin Yaşar, Masterchef Yarışmacısı Batuhan Bayır, Tülühan Tekelioğlu ve birçok isim söyleşi, workshop ve atölye çalışmalarıyla festival boyunca Tarsuslularla buluşacak.

Gündüzden geceye uzanan festivalde her akşam ünlü bir sanatçıda konser verecek. 17 Kasım Cuma günü Simge Sağın, 18 Kasım Cumartesi günü Manuş Baba ve 19 Kasım Pazar günü akşamı Melek Mosso, Cumhuriyet Alanı'nda sahneye çıkacak.

HALDUN DORMEN YILLAR SONRA İLK KEZ TARSUS'TA

Mersin doğumlu tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen, 2.Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında yıllar sonra ilk kez Tarsus’a geliyor. Festival kapsamında Tarsuslularla bir araya gelecek olan usta sanatçı şehirde şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. Son olarak yıllar önce sahneye taşıdığı ‘Lüküs Hayat’ tiyatro oyunuyla Mersinlilerle buluşan usta sanatçı tiyatro, oyunculuk ve başarılı sanat hayatı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Usta sanatçı Haldun Dormen, festival kapsamında 18 Kasım’da Tarsus’ta sahne alacak.

2.Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında 18 Kasım’da Masterchef Mehmet Yalçınkaya ve Masterchef Somer Sivrioğlu Tarsuslularla buluşacak. Mersin lezzetleri, Anadolu yeme- içme kültürü ve gastronomi ile ilgili a’dan z’ye tüm merak edilenleri ve gizli kalmış detayları keyifli bir sohbetle tüm sevenleriyle paylaşacak.