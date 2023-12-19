20 Aralık 2023 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller

Olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte milyonlarca veli ve öğrenci 20 Aralık 2023 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. MEB, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilen iller listesine dair henüz bir açıklama gelmedi ancak birçok yurttaş 20 Aralık 2023 okullar tatil mi sorusunu sorguluyor. Peki, 20 Aralık 2023 okullar tatil mi? Meteoroloji tarafından uyarılan iller hangileri?

20 Aralık 2023 okullar tatil mi? | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenci ve veliler 20 Aralık 2023 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 20 Aralık 2023 okullar tatil mi? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İşte detaylar.

20 Aralık 2023 okullar tatil mi?

Mevsim normalleri seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü başlayan artmaya gelişmiş kuzey, iç ve batı düzenleri yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin etmesiyle birlikte 20 Aralık okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Henüz ülke genelindeki Valilik ve Kaymakamlıklardan 20 Aralık 2023 Çarşamba günü için eğitim öğretime ara verileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(19 - 25 Aralık 2023)

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/JoWxrHDgMr — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 18, 2023

Kar tatili ilan edilen iller

20 Aralık 2023 günü için kar tatili ilan edilen iller valilik ve kaymakamlıkların açıklamaları geldikçe güncellenecektir. Şu an için herhangi bir kaymakamlık ya da valilikten yarın okulların tatil edileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.