20 ilde ‘dolandırıcılık’ ve ‘çocuk tacizi’ operasyonu: 50 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik 50 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinesinde 20 ilde yapılan operasyonda 50 şüphelinin gözaltına alındı.

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturmanın detaylarını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Yerlikaya, şahısların “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonlarda çok sayıda Türk Lirası ile dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya’nın sosyal medya platformunda yaptığı açıklama şu şekilde:

“Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden ‘Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım’ paylaşımları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep etmek suretiyle 400.000 TL haksız kazanç sağlayarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda; oltalama siteleri üzerinden “Kiralık Ev, Ürün Satışı” adı altında ilan vererek “Kaparo/Depozito Bedeli” adı altında 120 müşteki şahıstan 5.000.000 TL haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 2️⃣0️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-25” operasyonlarında 5️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların… pic.twitter.com/9GOWMLJfUm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 14, 2024

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformları üzerinden ‘Forex Yatırım’ temasını üzerinden 6 müşteki şahıstan 500.000 TL haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda ‘Çevrimiçi Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı."