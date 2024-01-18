20 ilde uyuşturucu operasyonu: 741 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 163 kişinin yakalandığını ve 741 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 20 kentte 741 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 163 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operayonuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 20 kentte düzenlenen 'Narkogüç-44' isimli uyuşturucu operasyonlarında 163 kişinin yakalandığı belirtildi.

Operasyonda ayrıca, 741 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 20 ilde gerçekleştirilen 'Narkogüç-44' operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."