20 kentte düzenlenen çocuk istismarı operasyonunda 35 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı ileri sürülen 37 şüphelinden 35'i gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 35 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara merkezli çok sayıda kentte düzelenen operasyonlarda, sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 kentte düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan S.K'nin cep telefonundaki incelemede, çocuklara ait istismar içeriğine rastlanılması ve şüphelinin sohbet uygulamalarındaki gruplarda aktif olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLAR KULLANILMIŞ

Yürütülen çalışma sonucu bir sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair tespit üzerine bu gruplarda aktif olarak bulunan 37 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi başlatıldı.

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyonda yakalanan 35 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.