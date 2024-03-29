20 milyon kişi yardım almak zorunda: 1 yılda 500 bin hane eklendi

Ekonomik krizle birlikte yardıma muhtaç olan hane sayısı 2023 yılında 500 bin artarak 4 Milyon 900 bine çıktı. Yardıma muhtaç kişi sayısı ise 20 milyona dayandı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ekonomik krizin yarattığı yoksulluk ile yardıma muhtaç sayısının her yıl katlandığına dikkat çekerek 2022 yılında sosyal yardım alan hane sayısının 4 milyon 400 bin olduğunu bu sayının son 1 yılda artarak 4 milyon 900 bine çıktığını söyledi. Polat bu hanelerde yaşayan yaklaşık 2 Milyonla birlikte ülkemizde sosyal yardıma muhtaç bırakılan toplam 20 milyon vatandaşımızın olmasını ekonomik yıkımının boyutunu da gözler önüne koyduğunu söyledi.

1,5 MİLYON YAŞLI VE ENGELLİNİN AYLIK GELİRİ 5 BİN 600 TL’NİN ALTINDA

Yoksulluk sınırının 57 bin TL ve açlık sınırının 20 Bin TL olduğu gerçeği ile yüz yüze olduğumuzu belirten CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 1,5 milyon vatandaşımızın yaşlı ve engelli maaşı olan 3.500 TL ve 4.196 TL’lik yardımı almak zorunda olmasının bu iktidarın ayıbı olduğunu söyledi.

Polat, “Vatandaşı bir kuru soğan ve patatese muhtaç hale getiren iktidarın 2021 yılında, 123 bin ton patates, 32 bin ton soğanı 3,7 milyon haneye dağıttıklarını övgüyle anlattığını vurgulayarak ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İktidar halktan kopmuş sokaktan bihaber, eskiden çuvalla aldıkları kuru soğanı, kiloyla en sonunda da taneyle alıyorken şimdilerde ancak yardımla ulaşabiliyor.” diyerek tepki gösterdi.

BU TABLONUN MİMARLARI PAZAR GÜNÜ OY İSTİYOR

Artan ekonomik krizle birlikte vatandaşın yardım ve ucuzluk kuyruklarındaki halini iktidarın normalleştirdiğinin altını çizen Polat; Oturulamayacak derece de eski, yıkık 26 bin haneye destek vermekle övünen, 2 milyonun üzerinde haneye kömür verdim diyen, 3,5 milyon vatandaşı kendi gıdasını alamayacak hale getiren iktidar bu rakamlarla övünüyor. Bu tabloyu yaratan ve her yıl katlayan iktidar bu pazar yapılacak olan yerel seçimlerde vatandaştan oy istiyor. Ancak vatandaşlarımız oy değil bu iktidara gereken dersi sandıkta verecektir, dedi.