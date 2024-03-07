20 yılın ardından gizli dönüş: Cinayet zanlısı Türkiye'de iddiaları

İstanbul Yeşilköy'de 20 yıl önce öldürülen Burak Şengöçen soruşturmasında baş şüpheli olarak gösterilen ve yurtdışına kaçan Serhat Aslan'ın Türkiye’ye döndüğü iddia edildi.

2004 yılında İstanbul'daki bir cafede Burak Şengöçen'in bıçakla öldürülmesinin ana şüphelisi olarak gösterilen Serhat Aslan'ın, 20 yıllık zaman aşımı sürecinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye geri geldiği öne sürülüyor.

İstanbul Yeşilköy'de 2004 yılında 19 yaşındaki Burak Şengöçen bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin bir numaralı zanlısı Serhat Aslan ise kayıplara karıştı.

Soruşturma sonunda, Şengöçen'in cinayet şüphelisi Serhat Aslan'a kasten öldürmek suçundan 30 yıla kadar, 3 arkadaşına ise ölümle biten kavgaya el uzatmak suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ZAMAN AŞIMINI BEKLEDİ İDDİASI

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Serhat Aslan, cinayetten hemen sonra yurtdışında kaçtı, hakkında "kırmızı bülten"le arama kararı çıkarıldı ancak buna rağmen yıllarca yakalanmadı. Adalet arayışları yıllarca süren Şengöçen ailesi, change.org platformunda, "Katili yakalansın" diye imza kampanya başlattı. Ancak baba Murat Şengöçen, dosyanın zaman aşımına uğradığını ve oğlunu öldüren Aslan’ın da bu gelişme sonrası Türkiye’ye döndüğünü kaydetti.

Baba Şengöçen, Serhat Aslan'ın cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi yurtdışına kaçtığını söylerek;"Gittiği yerde yıllarca ailesi tarafından korundu kollandı ve Türkiye’ye döndü. Türkiye döndüğünü avukatımızdan öğrendik. 17-18 yıl gitti yurtdışında istediği gibi yaşadı, sonra bir şey olmamış gibi döndü. Ortada çok ciddi bir hukuki garabet var. Ortada bir cinayet var, suçlu belli ama diyorsun ki, "zaman aşımı" bunu kabul etmiyorum. Bu hukuk garabetinin artık son bulması lazım" açıklamasında bulundu.