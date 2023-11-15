20 yılın ödülü işten çıkarma

ODTÜ'nün 20 yıllık çalışanı Serdal Delibal, kod 46 ile işten çıkarıldı. Delibal için bugün eylem yapılacak.

Yusuf Tuna KOÇ

ODTÜ’de yıllardır öğrencilerin derdini dinleyen, öğrencilere destek olan, hem neşesi hem emeği hem de gösterdiği karşılıksız dayanışmasıyla yalnız bırakmayan yemekhanenin “Serdal abisi” idare tarafından hukuksuz şekilde işten çıkarıldı.

20 yıllık ODTÜ emekçisi Serdal Delibal "Öğrencilerle iletişimimden rahatsız oldukları için, hakkımı savunduğum için bana kumpas kurdular. Halbuki ben iş kazası geçirdim o gün, onu bile kale almadılar" dedi.

Delibal, öğrencilerle dayanışmasının yönetimde yarattığı rahatsızlığı, üniversitede çalıştıkları ağır koşulları ve yaşadığı haksızlığı BirGün'e anlattı. Yıllardır farkı biçimlerde mobbinge maruz kaldığını anlatan Delibal, taşeron olarak çalıştığı için farklı işler yaptığını söyledi. "Yıllarca mesaisiz her yerde çalıştım. Kantini kapatıyordum. 'Bekçi yok' diye çağırıyorlardı, yangın çıksa ilk ben koşuyordum" diyen Delibal "İdare değiştiğinden beri de yemekhane çalışanlarının durumu kötüleşti. İşçi az, malzeme ya yok ya kötü. Bunun kavgasını, kendi hakkımızın kavgasını verdiğim için daha önce de tutanak tutuldu" diye konuştu.

Serdal Delibal

ÜCRETSİZ YEMEK

Delibal, özetle şunları söyledi: "Benim gösterdiğim dayanışma idarenin gözüne batmaya başladı. Son birkaç senedir okulda öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapıyordum. Her fırsatta, cumartesi günleri öğrencilere yemek hazırlayıp dağıtıyordum. Destek olmak için kendi dükkanımdan yemek getiriyordum. Onların gülüşü her şeye değer çünkü. Yemekhanede de ezilmeye çalışılan iş arkadaşlarımın yanında durduğum için de tutanak yediğim oldu. O dönemde sendika da (Tez-Koop İş) sahip çıkıyordu, son olan olaylara kadar" diye konuştu. Delibal, şöyle devam etti:

"Yıllardır okulda onlarca işte çalıştım, zehirlendim, ameliyat oldum, onlarca iş kazası yaşadım. Yemekhanede çok ağır şartlarda çalışıyorduk. Sağlık sorunumdan ve orada yaşadığım kazadan kaynaklanan bir olayı bahane bilip, asılsız bir iftira atarak işten çıkardılar. Sürecin hukuksuz olması, yönetimin işgüzarlığı bir yana bir de cezalandırmak için Kod 46’dan çıkardılar ki başka yerde de iş bulmamın önüne geçebilmek için. Yemekhanedeki arkadaşlarım bir şey yapmadığımı biliyor. Kendi kendilerine tutanak tuttular, hiçbir hukuki dayanağı yok. Savunma vermeden işten çıkarmışlar. Öğrencilerle iletişimimden rahatsız oldukları için, hakkımı savunduğum için bana kumpas kurdular. Halbuki ben iş kazası geçirdim o gün, onu bile kale almadılar."

ÖĞRENCİLERDEN EYLEM

Öğrencilerin bugün destek için Fizik bölümü önünde eylem yapacağını anlatan Delibal "Ben de gerekirse nöbet tutacağım okulda, gerekirse açlık grevi yaparım. Ben işimi onlara kaptırmam" dedi.