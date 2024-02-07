20 yıllık dava: ‘Yok sayılan’ Sabancı, Atlı Köşk’ün hissesini satışa çıkardı

Hacı Ömer Sabancı’nın resmi evlilik olmadan dünyaya gelen torunu Sevilay Sabancı Çınar, 20 yıllık hukuk mücadelesi sonucu elde ettiği Emirgan’daki Atlı Köşk’ün 1/48 hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkarttı.

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın en büyük oğlu, Sakıp Sabancı’nın da ağabeyi olan İhsan Sabancı’nın resmen evlenmediği diğer eşi Nevin Tenik’ten olan çocuklarından Sevilay Sabancı Çınar, kazandığı davadan sonra Atlı Köşk’teki 1/48 hissesini satışa çıkardı.

Serbestiyet’in haberine göre Sevilay Sabancı Çınar, 20 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açtı. Çınar, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın da aynı babadan, farklı anneden kardeşi.

Adana Sulh Hukuk Mahkemesi dava sonunda Sevilay Sabancı Çınar’ı Sabancı Ailesi’ne mirasçı olarak ekledi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin beş yıl önceki ilamında Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşti.

TAPUSU İPTAL

Sevilay Sabancı Çınar, Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olması kesinleşmesine rağmen Sabancı ailesinin beş yıldır hakkını vermediği iddiasıyla Demir, Şevket, Dilek, Sevil, Türkan, Güler, Yakup, Nur, Ömer Metin, Serra, Nazmiye, Hacı Ömer, Erol, Murat, Ozan, Ömer, Sevgi, Burak Selami, Şahin Zeynep ve Faruk Selami Sabancı ile Demet Çetindoğan ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı ve kazandı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul Emirgan’da bulunan 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları ise reddedildi. Ancak Sevilay Sabancı Çınar karara itiraz etti. Hürriyet’teki habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi.

“SATIŞA ÇIKARDI”

Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki paya 17 Nisan 2023 tarihinde hükmen hak sahibi olduğunu ve tapusunu aldığını belirten Sevilay Sabancı Çınar, bu defa köşkün satışı için mahkemeye başvurdu. Hacı Ömer Sabancı Holding ile Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne ‘ortaklığın taşınmazın satılarak giderilmesi’ talepli dava açan Çınar, Atlı Köşk’ü Sabancı ailesiyle anlaşarak paylaşmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Sevilay Sabancı Çınar, ‘ortaklığın giderilmesi’ davası devam ederken bu defa alacaklı kişiler tarafından hissesinin satılmasının istendiğini gerekçe göstererek Atlı Köşk’te payına düşen hissenin satışı için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu.

Sevilay Sabancı Çınar, İcra Müdürlüğü tarafından talebinin kabul edilmesi üzerine Atlı Köşk’teki 1/48 hissesini sahibinden.com üzerinden 200 milyon TL’ye satışa çıkarttı.

Atlı Köşk’ün 1/48’lik hissesi için sahibinden.com’da yer alan ilanda, taşınmazın kullanım durumu için “mülk sahibi oturuyor”, tapu durumu için “hisseli”, yapının durumu için ise “tarihi eser” ifadeleri yazıyor. Ayrıca ilanda 10 oda ve 3 salon olduğu belirtilen Köşk için krediye uygun ifadesi de yer alıyor.

KÖŞK HAKKINDA

1925 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ailesi tarafından yaptırılan Atlı Köşk’ü 1951’de Hacı Ömer Sabancı satın aldı. Hacı Ömer Sabancı’nın 1966’daki ölümünden sonra Köşk’te Sakıp Sabancı ve ailesi ikamet etmeye başladı.