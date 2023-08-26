200 gündür bir arpa boyu yol katedilemedi

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 200 gün geçti. Geçen onca zamana karşın birçok soruna çözüm bulunamadı. Hastane ve ASM binaları ise kullanılmaz halde.

Haber Merkezi

6 Şubat’ta yaşanan Maraş merkezli depremlerin üzerinden 200 gün geçmesine karşın, bölgedeki en ciddi sorun hâlâ barınma, hijyen ve konteyner. Elektrik ve su kesintilerine karşı aylardır çözüm bulunamadı. Kentleri toparlamak adına yeterli çalışma yapılmazken eğitim ve sağlık başta olmak üzere bir çok sorun çözüme kavuşturulmadı.

Türk Tabipler Birliği, depremin 200’üncü gününde 6’ıncı ayına ilişkin hazırladıkları deprem raporundan veriler paylaştı. Hekimler, özetle şu bilgileri paylaştı: “Hatay’da 57 ASM yıkılmış veya ağır hasarlıdır. Defne’de 19 ASM’nin 11’i, Antakya’da 43 ASM’nin 28’i, Samandağ’da 18 ASM’nin 8’i, İskenderun’da 31 ASM’nin 7’si, Kırıkhan’da 13 ASM’nin 4’ü yıkılmış veya ağır hasarlıdır. Ayrıca Antakya’da 2 ASM’ye il sağlık müdürlüğü el koymuştur. Her 10 ASM’den 9’unun kullanılamaz hale geldiği, buna bağlı olarak ASM’lerin geçici yerleşim alanlarına taşındığı Adıyaman’da hedef nüfusların farklı geçici yerleşim alanlarına dağılması nedeniyle kronik hastalık takibi vb. hizmetlerdeki sorunlar sürmektedir. Hatay il ve Kırıkhan ilçe sağlık müdürlükleri ile 7 devlet hastanesi binası, 6 özel hastane binası, 1 toplum ruh sağlığı merkezi ağır hasarlıdır. Aktif çalışan ve yeni yapılan hastanelerde klinikler kapalı olduğu için halen acil durumlar dışında yatış yapılmamaktadır. Birçok hastanede ileri tetkikler ve acil kırmızı alan yoktur.”

Afet bölgesinde 42 hastanesi hasarlı

•Sağlık Bakanlığı’na ait 27

•Üniversitelere ait 6

•Özel sektöre ait 9 olmak üzere 42 hastane binası ağır ve orta hasarlı durumda.

Malatya, Maraş ve Hatay’da 85 ASM ise ağır hasarlı

•Malatya’da 8 ASM

•Maraş’ta 20 ASM

•Hatay’da 57 ASM



