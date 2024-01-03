200 gündür haber alınamıyor: "Korhan Berzeg kaçırıldı" iddiası

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in eşi Angele Berzeg, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Angele Berzeg, eşi Korhan Berzeg'in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti.

Balıkesir'de tatil için geldiği yazlık evinde 'Tina' isimli köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaçırıldığı iddiası gündeme getirildi.

Ekonomist Korhan Berzeg, bundan tam 200 gün önce kaybolmuş ve 130’uncu günün sonunda ise arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

ANGELE BERZEG'DEN DİKLKAT ÇEKEN İDDİA

Berzeg’in Doberman cinsi köpeği Tina ise 74 gün sonra eve dönmüştü. İstanbul Büyükada’da yaşamaya devam eden Angele Berzeg (82), Tina ile ilgili ilginç bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Daha önce bir araç gördüğünde tepki vermeyen Tina’nın artık yanından geçen her aracın içine baktığını belirten Angela Berzeg, köpeğin bu davranışının eşi Korhan Berzeg’in araçla kaçırılmış olma ihtimaline işaret edebileceğini kaydetti.