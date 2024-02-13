200 lira 12 yıl öncesinin 20 lirası oldu!

Türkiye'de en büyük banknot olan 200 lira, 12 yıl öncesinin 20 lirasına eşitlendi. 2012’de 20 lirayla 20 simit alınabilirken bugün 200 lirayla 20 simit alınabiliyor.

Paranın değeri 12 yılda 10 kat azaldı. 2012’de 20 liranın alım gücü bugün 200 liraya neredeyse eşitlendi. Merkez Bankası’nın enflasyon hesaplayıcısına göre 2012’nin 20 lirası, bugünün 196.46 TL’ye denk.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Niğde’de pazarda karşılaştığı bir vatandaş, tane ve gramla aldığı sebze ve meyveleri göstererek, “Domates 50 lira olmuş. 5 tane biber, 5 tane domates ve soğan gibi ürünleri 200 liraya aldım. Eskiden çuvalla aldığımız ürünleri şimdi gramla ve tane ile almaya başladık” dedi.

Gürer, bu duruma karşılık “En büyük para birimimiz olan 200 TL’nin eski 20 lira kadar hükmü yok” yanıtını verdi.

Sözcü’de yer alan haberde de 2012 yılının 20 lirasının alım gücü ile 2024 yılının 200 lirasının alım gücünü karşılaştırıldı.

Bazı ürünlerde aynı miktarda alım yapılabilirken bazı ürünlerde ise 12 yıl önce 20 lira ile alınabilen miktar, bugün 200 lira ile satın alınamıyor.

12 yıl önce dolar 1.88 TL iken 20 lira ile 10.63 dolar alınabiliyordu. Bugün ise dolar 30.70 liraya çıktı ve 200 lira ile 6.5 dolar alınabiliyor.

Aynı dönemde 20 lira ile 4.89 litre motorin alınabilirken, bugün 200 lira 4.79 litre motorin ediyor.

20 adet simidi, 2012’de 20 lira ile bugün 200 lira ile satın alabiliyoruz.

20 lira, 12 yıl önce 33 adet ekmek alınırken, 200 lira bugün 25 adet ekmek alabiliyor.

12 yıl önce 20 liraya 745 gram kırmızı et alınabiliyordu. Bugün 200 TL ile alınabilen kırmızı et ise 482 gram ile yarım kilogram bile etmiyor.