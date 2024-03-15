2007 yılında özelleştirilmişti: TÜVTÜRK’e ödenen bedel Cumhurbaşkanlığı bütçesini aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'li Bekir Başevirgen'in soru önergesine verdiği 2023 yılında yurttaşların TÜVTÜRK’e muayene ücreti için toplam 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. CHP'li Başevirgen

Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 2007 yılında araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletim hakkını alan TÜVTÜRK'ün 2023 yılında yurttaşlarda elde ettiği ücret Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesini aştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdiğini belirtti.

Başevirgen, “Kötü ekonomi yönetiminin bedelini 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşayan araç sahipleri, geride bıraktığımız yılda TÜVTÜRK’e de muayene ücreti için toplam da 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödedi. Bu miktar aynı zamanda 12 milyar 283 milyon 843 bin liralık 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla, 6 milyar 637 milyon 60 bin liralık 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise iki katı kadar” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in, TÜVTÜRK muayene rakamlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine Bakan Uraloğlu’ndan yanıt geldi. Gelen cevaba göre; 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 araç TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdi.

TÜVTÜRK’ün 2023 yılında muayene ücreti kapsamında yurttaşlarda aldığı paraya dikkat çeken Başevirgen, konuya ilişkin açıklama yaptı.

“MUAYENE ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞLARA MAAŞ ZAMLARI YETİŞEMİYOR”

TÜVTÜRK'ün araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletim hakkını Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 2007 yılında 552 milyon 150 bin dolara satın aldığını hatırlatan Başevirgen, “Araç muayene işlemi TÜVTÜRK’ün tekelinde olduğu için oluşan haksız rekabet ortamından vatandaşlarımız zararlı çıkıyor. Muayene ücretlerindeki artışlar, ne memur maaşlarında ne emekli maaşlarında ne de asgari ücret maaşlarında yaşanıyor” dedi.

“BİR YILDA 12 MİLYON 159 BİN 664 ARAÇ MUAYENEYE GİRDİ”

2023 yılı muayene verilerini paylaşan Başevirgen, “TÜVTÜRK’e ilişkin soru önergemize Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan gelen yanıta göre, 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 araç TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdi. Yapılan 10 dakikalık işlem karşılığında araç başına alınan ücretler ne akla ne vicdana ne de vatandaşın gelir düzeyine uymuyor. 2023 yılında vatandaşlar otomobil, kamyonet, römork-yarı römork, özel amaçlı araç, karavan, minibüs, ambulans, itfaiye aracı için 1130 lira 44 kuruş, otobüs, çekici için 1528 lira 1 kuruş, motorlu bisiklet, traktör, motosiklet için ise 575 lira 84 kuruş ücret ödedi” diye konuştu.

“2023 YILINDA MUAYENE İÇİN ÖDENEN BEDEL 2024 CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN FAZLA”

Otomobil sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve muayene ücretleriyle cezalandırıldığını söyleyen Başevirgen, “Kötü ekonomi yönetiminin bedelini 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşayan araç sahipleri, geride bıraktığımız yılda TÜVTÜRK’e de muayene ücreti için toplam da 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödedi. Bu miktar aynı zamanda 12 milyar 283 milyon 843 bin liralık 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla, 6 milyar 637 milyon 60 bin liralık 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise iki katı kadar” ifadelerini kullandı.

“TÜVTÜRK’ÜN YURTTAŞLARDAN ALDIĞI TUTAR BİRÇOK KAMU KURUMU BÜTÇESİNDEN FAZLA”

Başevirgen, TÜVTÜRK’ün 2023 yılında vatandaşlardan aldığı tutarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi dışında da birçok kamu kurumu bütçesinin üzerinde olduğunu belirtti. Bazı kamu kurumlarının 2023 yılı bütçelerini de anımsatan Başevirgen, “2023 yılında; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütçesi 5 milyar 480 milyon 588 bin lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 7 milyar 729 milyon 120 bin lira, Sahil Güvenlik Komutanlığı 4 milyar 986 milyon 900 bin lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 8 milyar 75 milyon 405 bin lira, Gelir İdaresi Başkanlığı 13 milyar 8 milyon 334 bin lira, Göç İdaresi Başkanlığı 9 milyar 508 milyon 170 bin liraydı” açıklamasını yaptı.

“FİYATLAR ARAÇ SAHİPLERİNİ KONTAK KAPATMAYA İTİYOR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın muayene ücretlerinden ne kadar gelir elde ettiğinin bilinmediğini de ekleyen Başevirgen, “TÜVTÜRK’ün internet sitesinde ‘10 yıllık işletim döneminde (2017-2027) araç muayene gelirlerinin %50'si devlete aktarılmaktadır’ ifadesi yer almasına rağmen gelirin ne kadarının Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarıldığını bilmiyoruz. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiğiniz soru önergeleri de yanıtsız kaldı. Vatandaşlarımız zorunlu trafik sigortası, TÜVTÜRK’ün muayene ücretleri, MTV, akaryakıttaki fahiş fiyatlar altında eziliyor, araç sahiplerini kontak kapatmaya itiyor” dedi.