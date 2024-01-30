2015’ten bu yana ilk kez ‘‘büyük üçlü’’ kazanamadı

Spor Servisi

Avustralya Açık tek erkeklerde 2015'ten bu yana ilk defa teniste "büyük üçlü" olarak adlandırılan Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer'den başka bir isim zafere ulaştı. Jannik Sinner, söz konusu dönemde Djokovic'in 6, Federer'in 2 ve Nadal'ın bir defa şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvada bu hâkimiyete son verdi.

Dünya 4 numarası Sinner, finalde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti. Avustralya Açık'ta tekler zaferi yaşayan ilk İtalyan tenisçi olan Sinner, Djokovic'ten sonra (2008) turnuvada şampiyonluğa ulaşan en genç tenisçi ünvanını da aldı.

Ayrıca Sinner, Nicola Pietrangeli (1959-1960 Roland Garros) ve Adriano Panatta'dan (1976 Roland Garros) sonra tek erkeklerde grand slam kazanan üçüncü İtalyan raket oldu.

SABALENKA ŞAMPİYON

Dünya 2 numarası Belaruslu Sabalenka, finalde Çinli Qinwen Zheng'i 2-0 yenerek Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Set vermeden şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, turnuvayı 2012 ve 2013'te kazanan Belaruslu Victoria Azarenka'dan bu yana Avustralya Açık'ta üst üste iki kez tek kadınlar zaferi yaşayan ilk tenisçi oldu.

Sabalenka, 2000'li yıllarda Lindsay Davenport (2000), Maria Sharapova (2008), Serena Williams (2017) ve Ashleigh Barty'den (2022) sonra Avustralya Açık tek kadınlarda set kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan 5. tenisçi olmayı da başardı.