2019 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ın masraflarını İBB karşılamış

AKP'nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'dan aday gösterdiği Binali Yıldırım'ın seçimden bir hafta önceki masraflarının İBB’nin iştirak şirketleri tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Buna göre bir haftalık süreçte toplam 3 milyon 587 bin TL’lik harcama tespit edildi.

AKP'nin 2019'da yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı olarak gösterdiği Binali Yıldırım'ın seçim sürecinde belediyeye ait iştirakleri kullandığı ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre İBB müfettişlerinin tespit ettiği ve İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan dosyalarda bir haftalık süreç içerisinde 3 milyon 587 bin TL’lik harcama tespit edildi.

2019 yılında İBB’ye ait Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Galata Kulesi, Hıdiv Kasrı, Miniatürk, Çadır Köşk, Malta Köşkü, Beyaz Köşk, Küçük Çamlıca, Gülhane, Paşa Limanı, Sarı Köşk gibi mekanların usulsüz kullandığı belirlendi.

Öte yandan etkinlerdeki açıklama kısmında “seçim sabahı ilçe teşkilatlarına verilen sandviçler catering, vefa buluşma yemeği, miting, Kartal A.İ.L., Beyaz Gezi VİP, fuar yemeği, Ak Parti Grup, Binali Bey, Binali Beyin korumaları ve Beşiktaş İlçe Teşkilatı” gibi ifadeler yer aldı.

26 Mart tarihinde İSKİ’nin öğle yemeğinine açıklama olarak da ‘Vefa Yemeği’ açıklamasının yer aldığı belirtildi.

İBB’nin müfettişleri tarafından hazırlanan raporda ise “Elde olunan ilk bilgi ve belgeler ışığında, kamu kaynaklarının siyasi çalışmalar için kullanılmış olabileceği ve bunun gizlenmesi için içerik itibariyle sahte belge üretildiği kanısı oluşmuştur” denildi.

İBB iştiraklerinde bir haftalık süreç içerisinde yer alan harcamalar şu şekilde:

24 Mart- İSFALT A.Ş ve İSKİ: 5 bin 500 kişiye 550 bin TL’lik yemek

25 Mart- İSTGÜVEN A.Ş: 3 bin 825 kişiye 383 bin TL’lik yemek

26 Mart- İSKİ ve İGDAŞ: 3 bin 250 kişiye 354 bin TL'lik yemek

27 Mart- İSPER ve BELBİM: 2 bin 850 kişiye 285 bin TL’lik yemek

28 Mart - Boğaziçi Yönetim: 4 bin kişiye 400 bin TL’lik yemek

29 Mart- İSTGÜVEN: 5 bin kişiye 500 bin TL’lik yemek

30 Mart- İSPER: 11 bin 250 kişiye 1 milyon 250 bin TL’ye yemek