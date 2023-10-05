2019 yerel seçimlerinde Öcalan'ın mektubunu okumuştu: Görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuması ile gündeme gelen Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle rektörlük tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Dersim'de, Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla yapılan ihbar üzerine üniversitedeki görevden uzaklaştırıldı.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan hakkında, “terör örgütü lideri övmek” iddiasıyla ihbarda bulunuldu.

"REKTÖRLÜK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERMİŞ"

İhbarın ardından Özcan, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldı.

Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” dedi.

MEKTUPLA GÜNDEME GELMİŞTİ



Prof. Dr. Özcan, Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin öncesinde “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” mektubunu açıklamasıyla gündem olmuştu.

Ali Kemal Özcan'ın kamuoyuyla paylaştığı mektupta HDP’li seçmenlere seslenen Öcalan, seçimlerde “tarafsızlık” çağrısında bulunmuştu. Ancak Öcalan’ın bu mektubu Kürt seçmen nezdinde karşılık bulmamıştı.

Özcan’ın okuduğu mektup AA ve İHA tarafından haberleştirilmiş, hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP’lilerin Öcalan’ın dediğini dinlemesi gerektiğini savunmuştu.