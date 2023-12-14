2021’den bu yana ilk: Türkiye’nin kredi risk pirimi 300’ün altında

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 baz puan gerilemeyle 300 baz puanın altını test etti.



Türkiye'nin risk primindeki iyileşme devam ederken, aşağı yönlü bir eşik daha kırıldı.

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi CDS 19 baz puan gerilemeyle 300 baz puanın altını test etti. Böylelikle risk primi Şubat 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altını test etti.

Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanlık görevine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından risk priminde yükseliş kaydedilmiş ve ay sonunda risk primi 480 baz puanın üzerine tırmanmıştı.

Takip eden dönemde görece yatay bir seyir izleyen risk primi parasal gevşeme döneminin başlamasıyla yükseliş ivmesine girmiş ve Temmuz 2022'de 900 baz puana dayanmıştı.