2022’de 3 bin 940 X paylaşımı, erişime engellendi!

2022 yılında en çok kamu görevlileri hakkındaki usulsüzlük iddiaları ile onlara yönelik eleştiriler içeren X paylaşımları (Twitter) erişime engellendi. Verdiği hizmetin eleştirildiği tüm paylaşımları erişime engelleten PTT ise kamu kurumları kategorisinde zirvede yer aldı.

Haber Merkezi



2022’de mahkeme kararları sonucunda kaç X (Twitter) hesabı ile X'te yapılan paylaşımların erişime engellendiğini gösteren 'Kuş Öldü Beybi: 2022 Twitter Erişim Engeli Raporu' yayımlandı.

Gazeteci Ali Safa Korkut tarafından hazırlanan rapora göre 2022'de 487’si X hesabı, 3 bin 940’ı paylaşım olmak üzere en az 4 bin 427 URL'ye erişim engellendi. Bu sayıya 393 mahkeme kararıyla ulaşıldı.

En çok kamu görevlileri hakkındaki paylaşımlar engellendi: Turizm Bakanı ile işkence yaptığı iddia edilen polis, zirvede yer aldı. Raporda, engellenen 3 bin 940 paylaşımın konularına göre dağılımı da yapıldı. Buna göre ilk sırada kamu görevlileri hakkındaki usulsüzlük iddiaları ile onlara yönelik eleştiri içeren paylaşımlar yer aldı.



2022’de kamu görevlilerini konu edinen toplam 2 bin 106 paylaşıma erişime engellendi. Bu erişim engeli kararları, bahse konu paylaşımlardaki kamu görevlilerinin talepleriyle verildi.

2 bin 106 sayısına 17 mahkeme kararıyla ulaşılırken bu 17 kararın altısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkındaki paylaşımlar için verildi. Bu altı kararla Ersoy hakkındaki 43 paylaşım erişime engellendi. Ersoy, böylelikle karar sayısı bakımında kamu görevlileri arasında zirvede yer aldı.



“Kamu görevlileri” kategorisinde en fazla sayıda X paylaşımların erişime engellendiği karar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde görevli bir polis memuru hakkındaki paylaşımlar için verilen oldu. İlgili polisin gözaltına alınan yurttaşlara işkence uyguladığı iddialarıyla ilgili bin 973 paylaşım, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellendi. 23 Aralık 2022 tarihli kararla aynı zamanda 18 X hesabı için de erişim engeli emri verildi.



PTT’Yİ ELEŞTİRMEK YASAK



Kamu görevlileri hakkındaki paylaşımların ardından “yetişkin, bahis, dolandırıcılık, finansal siteler ve/veya terör” temalı yayımlar olduğu iddia edilen paylaşımlar gelirken (1.126) onu sade yurttaşlara yönelik paylaşımlar (316) ile kamu kurumları hakkındaki tweet’ler (118) takip etti.



Kamu kurumları hakkında olup da erişime engellenen 118 paylaşımın tamamı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün (PTT) talebiyle engellendi. Zira ilgili paylaşımların tamamında PTT’nin verdiği kargo hizmeti eleştiriliyordu. PTT, bu paylaşımları erişime engelletmek için 2022’de 20 farklı mahkeme kararı aldırdı.



EN ÇOK PAYLAŞIM ENGELLEYEN BEŞ HAKİMLİĞİN ÜÇÜ ANKARA’DAN



En çok paylaşım engelleyen mercilerin dağılımına bakıldığında ise ilk beşte Ankara’dan üç sulh ceza hakimliği yer aldı.



Birinci sırada 2.024 paylaşım ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği bulunurken onu 153 paylaşım ile Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği ve 140 paylaşım ile Ardahan Sulh Ceza Hakimliği takip etti.



Ankara ve İstanbul’daki hakimlikler tarafından engellenen paylaşımların büyük çoğunluğu kamu görevlileri ve şirketler hakkında çeşitli iddialar barındılar paylaşımlar oldu. Aydın, Ardahan, Burdur, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu ve Uşak vb. illerdeki hakimlikler tarafından verilen kararlardaki paylaşımlar ise “terör örgütü propagandası” barındırdığı gerekçesiyle engellendi.



2022’de erişim engeli getirilen X hesabı sayısı ise en az 487 oldu. Bu 487 hesabın konularına göre dağılımında ise 467 ile ilk sırada “Yetişkin, bahis, dolandırıcılık, finansal siteler ve/veya terör” temalı yayımlar yaptığı iddia edilen hesaplar yer aldı. Ardından 19 ile kamu görevlileri hakkında yayımlar yaptığı iddia edilen hesaplar gelirken onu sade yurttaşlara yönelik yayımlar yaptığı iddia edilen bir hesap takip etti.