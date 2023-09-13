2023-2024 ara tatil ne zaman? Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında Kasım ve Nisan ayı ara tatil ne zaman sorusu eğitim yılının başlamasıyla birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Nisan ara tatilinin bayram tatili ile birleşeceğinin duyurulmasının ardından birçok öğrenci, öğretmen ve veli Kasım ve Nisan ara tatili ne zaman? 2023-2024 ara tatil ne zaman? aramalarını gerçekleştirdi. Peki, MEB’in takvimine göre Kasım ara tatili ne zaman? 2023-2024 ara tatil ne zaman? İşte Kasım ara tatili ne zaman? 2023-2024 ara tatil ne zaman? Sorularının cevapları.
2023-2024 ara tatil ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Kasım ve Nisan ayı ara tatil ne zaman soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2023-2024 ara tatil ne zaman ve Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte soruları yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendirek Kasım, Nisan ara tatili tarihleri haberimizde...
Kasım ara tatili ne zaman?
2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili 13 – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yarı yıl tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında olacak.
Nisan ara tatili ne zaman?
2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Nisan ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte?
2023-2024 eğitim yılına ait ara tatiller şu şekilde:
- Kasım ara tatili: 13 - 17 Kasım 2024
- Nisan ara tatili: 8 - 12 Nisan 2024