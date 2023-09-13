2023-2024 ara tatil ne zaman? Kasım, Nisan ara tatili hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında Kasım ve Nisan ayı ara tatil ne zaman sorusu eğitim yılının başlamasıyla birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Nisan ara tatilinin bayram tatili ile birleşeceğinin duyurulmasının ardından birçok öğrenci, öğretmen ve veli Kasım ve Nisan ara tatili ne zaman? 2023-2024 ara tatil ne zaman? aramalarını gerçekleştirdi. Peki, MEB’in takvimine göre Kasım ara tatili ne zaman? 2023-2024 ara tatil ne zaman? İşte Kasım ara tatili ne zaman? 2023-2024 ara tatil ne zaman? Sorularının cevapları.

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