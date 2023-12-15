2023 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Aralık faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Peki, 2023 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Aralık faiz kararı!

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası Aralık ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2023 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu?

2023 Aralık ayı FED faiz kararı

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2023 Aralık ayı için 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte üç ay üst üste faizi değiştirmedi.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED Başkanından açıklama

FED Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada öne çıkanlar şöyle;

Powell’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

“Birçok ekonomik gösterge normale dönüyor.

Sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşünüyoruz.

Enflasyonda hedefimiz olan yüzde 2’ye ulaşmamız zaman alacak. Yüksek enflasyonun oluşturabileceği riskleri dikkatle izliyoruz. Temkinli duruşumuz devam edecek. Gerekli olması halinde daha fazla sıkılaştırma olabilir..

Zafer ilan etmek için erken, ekonomi beklenmedik bir şekilde hareket edebilir.”

Fed Kasım ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Başkan Jerome Powell para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını vermişti. Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirerek toplam 525 baz puanlık faiz artışı yapmıştı.