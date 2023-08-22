2023 Ehliyet fiyatları: Sürücü belgesi harç ücretleri

13 Temmuz 2023 itibariyle 2023 ehliyet fiyatlarına yani sürücü belgesi harç ücretlerine gelen zam Resmi Gazete'de yayınlandı. 2023 ehliyet fiyatları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfındaki ücretlerde gidilen değişiklik ile sürücü belgesi harç ücretleri de belli olmuş oldu. Peki ehliyet fiyatları ne kadar? İşte sürücü belgesi harç ücretleri

Resmi Gazete'de 13 Temmuz 2023'te yayınlanan karara göre 2023 ehliyet fiyatları yani sürücü belgesi harç ücretleri belli oldu. M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfında ehliyet sahibi ya da ehliyetini yenilemek isteyen adayların 2023 ehliyet fiyatları ile sürücü belgesi harç ücretleri aramaları hız kazandı. Peki ehliyet fiyatları ne kadar? İşte sürücü belgesi harç ücretleri

Sürücü belgesi harç ücretleri

Sürücü Belgesi Sınıfı Ücreti (₺) A Sınıfı Sürücü Belgesi (A1, A2 Dahil) 825,70 TL B Sınıfı Sürücü Belgesi 2.489,90 TL F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi 825,70 TL Uluslarası Sürücü Belgelesi 1.658,80 TL Diğer Sürücü Belgeleri 4.154,70 TL

Ehliyet sınıfları nedir?

Yeni ehliyetlerle birlikte ehliyet sınıflarında düzenlemeler yapıldı. Araçlara takılan ek yükler, römork kullanımı, yaş sınırlamaları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sınıf belirlemeleri yapıldı. Örneğin, B sınıfı ehliyet sahipleri artık belirli bir deneyim kazandıktan sonra minibüs kullanabilecekler. Engelli vatandaşların kullandığı H sınıfı ehliyet ise kaldırıldı. Ayrıca, otomatik vites sürücü belgesi de yeni olarak eklenmiştir. Yeni ehliyet sınıfları şu şekilde belirlendi: M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F.

2023 Ehliyet fiyatları

2023 ehliyet fiyatları için maliyeye ödenen ehliyet yani sürücü belgesi harç ücretleri 13 Temmuz 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre şu şekilde:

A sınıfı sürücü belgeleri (A1 ve A2 dahil): 825,70 TL

825,70 TL B sınıfı sürücü belgeleri: 2.489,90 TL

2.489,90 TL F ve H sınıfı sürücü belgeleri: 825,70 TL

825,70 TL Uluslarası sürücü belgelerinden: 1.658,80 TL

1.658,80 TL Diğer sürücü belgelerinden: 4.154,70 TL

Ehliyet sınıfı kapsamları değişti

Ehliyet sınıfları yeni düzenlemelerle birlikte farklı kriterlere göre belirlendi. Yeni ehliyet sınıfları arasında M sınıfı da yer alıyor, bu sınıf motorlu bisiklet veya moped sürücülerine özgüdür. M sınıfı sürücü belgesi için minimum yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, azami hız sınırları da getirilmiştir. Motorlu bisikletlerin azami hızı saatte 45 km'yi geçemez ve içten yanmalı motoru olanlar için silindir hacmi 50 santimetreküpü aşamazken, elektrik motorlu olanlar için azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçemez şeklinde kural getirilmiştir. M sınıfı ehliyet ise tam 10 yıl süreyle geçerlidir.

Diğer ehliyet sınıfları için geçerlilik süreleri ise şu şekildedir: