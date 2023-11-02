2023 Ekim ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Ekim faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Peki, 2023 Ekim ayı FED faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. ABD Merkez Bankası Ekim ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2023 Ekim ayı FED faiz kararı ne oldu?

2023 Ekim ayı FED faiz kararı

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2023 Ekim ayı için 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte iki ay üst üste faizi değiştirmedi.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED Başkanından açıklama

FED Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada öne çıkanlar şöyle;

“Para politikasında ne kadar ilerlediğimizi dikkate alarak temkinli ilerliyoruz. Para Politikası Kurulu ekonomik verilere ve görünüme göre karar verecek.

Enflasyonun hedefe yaklaştığına emin olana kadar faizlerin bu seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.

Para politikası duruşunu yeterince kısıtlayıcı hale getirmeye kararlıyız.

Yavaşlamak Para Politikası Kurulu’nun daha fazla adım atmaya ihtiyaç olup olmadığını daha iyi anlamasını sağlayacak.

Finansal koşullar belirgin bir şekilde sıkılaştı.

Eylül’de bir faiz artışı daha gelebileceğinin sinyalini vermiştik ama şu an farklı bir noktadayız.

Ekonomiye olası etkileri için jeopolitik gelişmeleri izliyoruz.”