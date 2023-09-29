2023 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Ekim faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Ekim FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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