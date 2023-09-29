2023 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Ekim faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Ekim FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Ekim faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Ekim FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Peki, 2023 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2023 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Ekim faiz kararı toplantısı 31 Ekim ile 1 Kasım 2023 tarihlerinde olacak. Faiz kararının 1 Kasım günü saat 21.00'de duyrulması bekleniyor.
Eylül ayı FED faiz kararı ne oldu?
FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.