2023 Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü, Hale Gönültaş’ın oldu

Cihatçı örgütlerin kadın ve çocukları nasıl etki alanına aldığına dair haberlere imza atan gazeteci Hale Gönültaş, 2023 Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü’nün sahibi oldu.

Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV)’ın kurucularından gazeteci Erbil Tuşalp adına verilen Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü, bu yıl Hale Gönültaş’ın oldu. Gönültaş ödülünü 9 Eylül’de Bursa’da alacak.

TAKSAV’ın 2021 yılında başlattığı Erbil Tuşalp Gazetecilik Günleri kapsamında verilen yılın gazetecilik ödülünün gerekçesi şu ifadelerle açıklandı:

'KALEMİYLE MÜCADELE ETTİ'!

“IŞİD ve Hizbullah gibi cihatçı örgütlerin, kadın ve çocuk kaçırdığı, onları istismar ettiği, köleleştirdiği biliniyor, duyuluyordu. Ama karanlığın arkasını tam olarak göremiyorduk; kaçırılan, tecavüze uğrayan kadınların yaşadıkları bir sır perdesinin ardındaydı. Hale Gönültaş, o perdeyi araladı; karanlığa ışık tuttu. O kadınların çocukların öykülerini onun kaleminden öğrendik. Öyle bir iki haber yazmakla da kalmadı; kadınları ve çocukları kurtarmayı misyon edindi. Cihatçı örgütlerle kalemiyle mücadele etti.

‘Selefi cihatçıların ‘ribat’ mekanı: Temel eğitime gönderilmeyen çocuklara bodrum katında dini eğitim’ ve ‘Ankara’daki IŞİD’liler’ başlıklı haberiyle Ankara’daki örgütlenmelerini ortaya çıkardı. ‘IŞİD’in esir aldığı Ezidi kadın Ankara Gölbaşı’nda kurtarıldı’, ‘Ankara Kazan’da Ezidi bir kadın daha kurtarıldı’ ve ‘Ezidi Hadiya Hussein’in Hukuk Mücadelesi’ gibi haberleriyle o kadınlara destek verdi. Türkiye’deki IŞİD örgütlenmesini izlemeyi ‘IŞİD’li kadının bıçaklı cihat videosu Millet Bahçesinde çekilmiş’ benzeri haberleriyle sürdürdü; bu yüzden tehditler aldı; soruşturmaya uğradı. ‘Bir çocuğun karartılan hayatı: 12 yaşında tecavüze uğradı, çocuk yurduna yerleştirildi, pavyonda çalıştırıldı, şimdi kayıp’ haberi, kadın ve çocuk istismarı konusundaki duyarlılığının habere dönüştüğü işlerinden biriydi.

'ENDER GAZETECİLERDEN BİRİ'

Ayrıca ‘İRAN sınırı: Kurşunlar ve kurtlar arasında’ gibi yaygın medyanın görmezden geldiği bir sorunu risklerine rağmen sahada araştırmaktan kaçınmadığını gösteren bir çalışmasıydı. Medya ortamındaki tüm olumsuzluklara ve olanaksızlıklara rağmen dipdiri kalmış merak duygusunun peşinden koşmayı zevk edinmiş ender gazetecilerden biri.”

Ödül jürisi, Ayşegül Aktürk, Faruk Bildirici, Gökhan Durmuş, Kıvanç El, Raşit Kaya, Turgay Olcayto, L. Doğan Tılıç ve ödülü sırasıyla 2021 ve 2022 yıllarında alan Zafer Arapkirli ve Timur Soykan’dan oluşuyordu.

III. Erbil Tuşalp Gazetecilik Günleri’nde, 8 Eylül Cuma günü TAKSAV Bursa Salonunda L. Doğan Tılıç tarafından “Çatışma Alanlarında Gazetecilik ve Sorumluluk” başlığında bir grup çalışması yapılacak.

9 Eylül cumartesi günü Bursa Nilüfer Uğur Mumcu Sahnesi’nde Fransa’dan Gazeteci, Yazar ve Yönetmen Philippe Flandrin ve Gazeteci, Yapımcı Coşkun Aral fotoğraf ve görüntülerle “İki Göz, İki Tanık ve Dünyayı Sarsan Olaylar” konusunda konuşacaklar.

Söyleşi sonrası Felaket Gazeteciliği teması üzerine Faruk Bildirici, Selçuk Candansayar, Hale Gönültaş, Kayıhan Pala, L. Doğan Tılıç tartışacaklar.

Gazeteci Hale Gönültaş’a ödülü panel sonrası Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından verilecek.