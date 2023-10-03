2023 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2023 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış gösterdi. Peki, 2023 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2023 Eylül ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış gösterdi.Peki, 2023 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

2023 Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış gösterdi. bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eylül ayı enflasyonu 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı. Aylık bazda Eylül ayı enflasyonu yüzde 4,75, Yİ-ÜFE verisi ise yüzde 3,4 yükseldi.

Eylül ayı enflasyonu geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı. Yıllık bazda eylül ayı enflasyonu yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 47,44 oldu.