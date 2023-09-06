2023 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Eylül faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Eylül FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Eylül faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Eylül FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltmişti. Peki, 2023 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2023 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Eylül faiz kararı toplantısı 19 - 20 Eylül 2023 tarihlerinde olacak. Faiz kararının 20 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de duyrulması bekleniyor.