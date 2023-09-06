2023 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) 2023 Eylül faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Eylül FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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