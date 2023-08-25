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2023 FIBA Dünya Kupası 4 karşılaşmayla başladı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası'nda İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Spor
  • 25.08.2023 14:53
  • Giriş: 25.08.2023 14:53
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:00
Kaynak: AA
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2023 FIBA Dünya Kupası 4 karşılaşmayla başladı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası, 4 karşılaşmayla başladı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında maçlar oynandı.

İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya'nın galibiyetle başladığı turnuvada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Angola-İtalya: 67-81

D Grubu:

Meksika-Karadağ: 71-91

E Grubu:

Finlandiya-Avustralya: 72-98

H Grubu:

Letonya-Lübnan: 109-70

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