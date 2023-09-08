2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan oldu

2023 FIBA Dünya Kupası yarı final ilk maçında Sırbistan, Kanada'yı 95-86 mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 23 sayı ile mücadelenin öne çıkan ismi oldu.

Spor 08.09.2023 14:54 Giriş: 08.09.2023 14:54

Güncelleme: 08.09.2023 14:57 Kaynak: Haber Merkezi

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