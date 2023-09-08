2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan oldu
2023 FIBA Dünya Kupası yarı final ilk maçında Sırbistan, Kanada'yı 95-86 mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 23 sayı ile mücadelenin öne çıkan ismi oldu.
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Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası devam ediyor.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı final maçında Kanada, Sırbistan ile Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da karşı karşıya geldi.
Mücadeleleden 95-86 galip ayrılan Sırbistan adını finale yazdırdı.
Sırbistan'da bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen NBA yıldızı Bogdan Bogdanovic 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistlik istatistikleriyle öne çıkan isim oldu.
Yarı finalin diğer maçında ABD ile Almanya karşı karşıya gelecek.