2023 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya oldu

2023 FIBA Dünya Kupası'nın final maçında Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu.

Uluslararası en önemli basketbol organizasyonlarından 2023 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan final maçının ilk çeyreğini Sırbistan 26-23 önde geçerken, mücadelenin ilk yarısı 47-47 beraberlikle bitti.

Üçüncü periyodun 69-57 önce geçen Almanya, son çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 83-77 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı ile karşılaşmanın yıldızı oldu. Almanya'da ayrıca Franz Wagner 19, Johannes Voigtmann 12 sayı ile oynadı.

Sırbistan'da Aleksa Avramovic'in 21 ve Bogdan Bogdanovic'in 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.