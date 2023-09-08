2023 FIBA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç: Almanya, ABD'yi eledi
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında sürpriz bir sonuç yaşandı. Almanya, turnuvanın favorisi olarak gösterilen ABD'yi 113-111 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
Almanya Milli Basketbol Takımı, ABD'yi 113-111 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 33-31 önde geçen Almanya, soyunma odasına 60-59 geride gitti.
Üçüncü periyotta rakibinin 10 sayı (94-84) önüne geçen Almanya, mücadeleyi 113-111 kazandı.
Bu sonuçla Almanya adını finale yazdırdı.
Almanya'da Daniel Theis 21 sayı, Dennis Schröder ise 17 sayı ile Almanya'ya galibiyeti getiren isimler oldu.
ABD'de ise Anthony Edwards'ın 23, Austin Reaves'ın 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.