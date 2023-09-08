2023 FIBA Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç: Almanya, ABD'yi eledi

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında sürpriz bir sonuç yaşandı. Almanya, turnuvanın favorisi olarak gösterilen ABD'yi 113-111 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

Spor 08.09.2023 17:35 Giriş: 08.09.2023 17:35

Güncelleme: 08.09.2023 17:44 Kaynak: Haber Merkezi

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